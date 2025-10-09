Tina Cipollari consola e abbraccia Gemma Galgani in lacrime | momento storico a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Tina Cipollari ha consolato Gemma Galgani dopo che Mario Lenti le ha comunicato la sua volontà di interrompere la conoscenza. La dama è uscita dallo studio e l'opinionista l'ha seguita in suo soccorso: l'abbraccio davanti alle telecamere ha scatenato l'applauso del pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Joe Bastianich e Tina Cipollari sono andati alla ricerca del panino con la porchetta più foodish di Roma. La vittoria è andata al Gondi Bistrot di Mimma, storica salumeria, bar e bistrot della capitale. Hanno partecipato anche: Albanesi, il forno delle meraviglie - facebook.com Vai su Facebook

