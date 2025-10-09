Timothée Chalamet rasa i capelli e dice addio ai boccoli | ha un nuovo buzzcut
Il divo dai soffici ricci ribelli sorprende tutti con un taglio rasato estremo, sfoggiato al fianco della fidanzata Kylie Jenner allo stadio di New York. Un cambio d’immagine che fa rima con audacia e libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: timoth - chalamet
Timothée Chalamet è Bob Dylan? No, è solo Timothée Chalamet che cerca di esserlo, mentre il film lo salva la musica. A Complete Unknown è un’operazione nostalgia che regala un Village e un Newport emozionanti, ma affida tutto a un protagonista che più - facebook.com Vai su Facebook
Timothée Chalamet rasa i capelli e dice addio ai boccoli: ha un nuovo buzzcut - Il divo dai soffici ricci ribelli sorprende tutti con un taglio rasato estremo, sfoggiato al fianco della fidanzata Kylie Jenner allo stadio di New York. Si legge su vanityfair.it
Timothée Chalamet rasato a zero: l'attore dice addio ai suoi ricci - In un video pubblicato su Instagram, l'attore di "Dune" ha mostrato la testa completamente rasata: un cambiamento radicale che affascina tanto quanto divide. Segnala msn.com