Timothée Chalamet in Marty Supreme | l’ipoteca sull’Oscar è servita

Dopo il debutto al New York Film Festival, il film di Josh Safdie conquista pubblico e critica. L’interpretazione della star viene salutata come la più intensa della sua carriera e punta alla statuetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Timothée Chalamet in Marty Supreme: l’ipoteca sull’Oscar è servita

Timothée Chalamet è Bob Dylan? No, è solo Timothée Chalamet che cerca di esserlo, mentre il film lo salva la musica. A Complete Unknown è un’operazione nostalgia che regala un Village e un Newport emozionanti, ma affida tutto a un protagonista che più - facebook.com Vai su Facebook

