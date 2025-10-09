Timothée Chalamet e Kylie Jenner | un amore sugli spalti

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli US Open alle partite di NBA, la coppia non dice no nemmeno al baseball e, ora, li unisce anche il ping-pong. Ecco come. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

timoth233e chalamet e kylie jenner un amore sugli spalti

© Vanityfair.it - Timothée Chalamet e Kylie Jenner: un amore sugli spalti

In questa notizia si parla di: timoth - chalamet

timoth233e chalamet kylie jennerTimothée Chalamet e Kylie Jenner: un amore sugli spalti - Dagli US Open alle partite di NBA, la coppia non dice no nemmeno al baseball e, ora, li unisce anche il ping- Secondo vanityfair.it

timoth233e chalamet kylie jennerTimothée Chalamet rasa i capelli e dice addio ai boccoli: ha un nuovo buzzcut - Il divo dai soffici ricci ribelli sorprende tutti con un taglio rasato estremo, sfoggiato al fianco della fidanzata Kylie Jenner allo stadio di New York. Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Timoth233e Chalamet Kylie Jenner