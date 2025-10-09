Tiffany Stratton sfida Nikki Bella | Voglio affrontarla a WrestleMania 42
Tiffany Stratton ha già sconfitto alcune delle più grandi stelle della WWE, ma ha messo nel mirino una sfida ancora più grande per WrestleMania 42, che si terrà il prossimo anno a Las Vegas. L’attuale WWE Women’s Champion ha infatti rivelato di voler affrontare niente meno che Nikki Bella sul palcoscenico più importante di tutti. Da un’era all’altra: Tiffany Stratton sfida Nikki Bella per uno scontro storico. Durante un’intervista al podcast Hall of Fame, Stratton non ha esitato quando le è stato chiesto se le piacerebbe affrontare Nikki Bella. Ha definito l’incontro un vero e proprio scontro generazionale e ha lanciato apertamente la sfida: “Oh, lo adorerei assolutamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
