Ti taglio la testa e ci gioco a palla | cambia il giudice nuovo rinvio per il processo al marito violento
Un uomo di 42 anni, originario della Campania, ha scelto il rito abbreviato per rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente, fatti consumatisi per anni a Castiglione del Lago in un clima di violenza e terrore, anche davanti ai figli minori.L’imputato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
