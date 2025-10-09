Ti faccio un buco in testa | rapina da incubo in gelateria la terza in una settimana
Per ben tre volte ha fatto irruzione nella stessa gelateria, per mettere le mani sull’incasso. Tre colpi messi a segnO in rapida sequenza: il 29 settembre, il 6 ottobre e poi nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre.Tre colpi in pochi giorni Erano circa le 21.30 quando il bandito, con il volto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
“Se usi lo spray al peperoncino ti faccio un buco in testa”: nuova rapina alla gelateria Spaziale di Brescia
"Se usi lo spray al peperoncino ti faccio un buco in testa": nuova rapina alla gelateria Spaziale di Brescia - Con queste parole un bandito, ieri sera intorno alle 21:30 alla Gelateria Spaziale di viale Europa a Bres ...