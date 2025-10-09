Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin | 53enne di Chieti condannato a 2 anni per maltrattamenti

“Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, ti ammazzo e ti butto per strada”. Minacciava così la compagna, dopo anni di botte e insulti, proprio mentre l’Italia era scossa dal femminicidio della 22enne veneta per mano di Filippo Turetta. Protagonista un uomo 53enne di Chieti, ora condannato in primo grado a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. La vicenda, riportata dal quotidiano Il Centro, risale a dicembre 2023, un mese dopo il terribile femminicidio a Fossò di Giulia Cecchettin. Secondo le testimonianze, quella del 53enne era l’ennesima minaccia alla compagna dopo trent’anni di violenza domestica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”: 53enne di Chieti condannato a 2 anni per maltrattamenti

