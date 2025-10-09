Ti ammazzo e farai una brutta fine Scatta il braccialetto elettronico
Minacce e maltrattamenti alla compagna: un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri di Castellarano. "Ti ammazzo e farai una brutta fine"; "Ti taglio la testa". Sono alcune delle frasi pronunciate dall’uomo: dal dicembre 2022, spinto da una forte gelosia e da un atteggiamento di controllo ossessivo, si sarebbe reso responsabile nel tempo di reiterate condotte maltrattanti e di violenza fisica-psicologica ai danni della compagna convivente, anche alla presenza del figlio minore. Più volte avrebbe umiliato, aggredito e minacciato di morte la donna. Fino all’ultimo episodio di violenza nel corso del quale la vittima sarebbe stata rincorsa, percossa, colpita in testa e minacciata pure con un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
