This Is Me al via il 15 ottobre 2025 | anticipazioni e ospiti della prima puntata del talk show di Silvia Toffanin da Gigi D' Alessio ad Al bano a De Sica

Tutto pronto per la nuova edizione di This is Me con Silvia Toffanin, tra gli ospiti non ci saranno solo i cantanti di Amici Il 15 ottobre 2025 torna in prima serata su Canale 5 This Is Me, il talk show condotto da Silvia Toffanin che si rinnova nella proposta editoriale con tantissimi ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

