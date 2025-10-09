Thiago Motta rifiuta di allenare il Monaco | la Juventus continuerà a pagargli lo stipendio
Il Monaco ha ingaggiato Pocognoli, prima alternativa a Thiago Motta: il brasiliano ha declinato l'offerta di allenare in Francia con grande rammarico della Juve.
Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»
Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa
Mbangula svela: «Sarei rimasto, la Juve mi ha venduto per fare cassa. Thiago Motta mi ha cambiato vita e carriera, Tudor invece mi disse che…»
#Juve, Tudor sembra Thiago Motta: il dato sulla media punti
Juve, che fine ha fatto Thiago Motta? Le immagini inedite in mezzo alla natura
Esonero dopo la sosta, Thiago Motta torna ad allenare in Italia - Possibile ribaltone in panchina sempre più vicino per una squadra che valuta seriamente di andare a cambiare allenatore e puntare forte sul ritorno di Thiago Motta in Italia
Motta, spunta l'ipotesi Real Sociedad: contatti avviati - Esonerato dalla Juventus lo scorso marzo, ed ancora a libro paga della società bianconera, Thiago Motta potrebbe presto trovare una nuova squadra da allenare.