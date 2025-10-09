Thiago Motta Real Sociedad | contatto nelle ultime ore tra l’ex allenatore della Juventus e il club spagnolo! Tutti gli aggiornamenti
Thiago Motta Real Sociedad: l’ex allenatore della Juventus è stato contattato dal club spagnolo che sta valutando un cambio in panchina. Il futuro di Thiago Motta è al centro di diverse speculazioni di calciomercato, e l’allenatore italo-brasiliano è finito nel mirino di un importante club spagnolo. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, la Real Sociedad sta valutando un cambio alla guida tecnica e, nelle ultime ore, ha contattato proprio l’ex allenatore della Juventus. Thiago Motta, che ha lasciato la panchina bianconera per scelta personale al termine della scorsa stagione, è attualmente libero e rappresenta un profilo molto ambito in Europa per il suo calcio propositivo e per la capacità di valorizzare i giovani talenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
