Thiago Motta Real Sociedad | contatto nelle ultime ore tra l’ex allenatore della Juventus e il club spagnolo! Tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta Real Sociedad: l’ex allenatore della Juventus è stato contattato dal club spagnolo che sta valutando un cambio in panchina. Il futuro di  Thiago Motta  è al centro di diverse speculazioni di  calciomercato, e l’allenatore italo-brasiliano è finito nel mirino di un importante club spagnolo. Secondo quanto riportato dall’esperto  Matteo Moretto, la  Real Sociedad  sta valutando un cambio alla guida tecnica e, nelle ultime ore, ha  contattato  proprio l’ex allenatore della  Juventus. Thiago Motta, che ha lasciato la panchina bianconera per scelta personale al termine della scorsa stagione, è attualmente libero e rappresenta un profilo molto ambito in Europa per il suo calcio propositivo e per la capacità di valorizzare i giovani talenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

thiago motta real sociedad contatto nelle ultime ore tra l8217ex allenatore della juventus e il club spagnolo tutti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Thiago Motta Real Sociedad: contatto nelle ultime ore tra l’ex allenatore della Juventus e il club spagnolo! Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: thiago - motta

Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»

Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa

Mbangula svela: «Sarei rimasto, la Juve mi ha venduto per fare cassa. Thiago Motta mi ha cambiato vita e carriera, Tudor invece mi disse che…»

thiago motta real sociedadThiago Motta pronto a tornare in panchina: rumor clamoroso, è tutto fatto - Thiago Motta sembra essere prossimo al ritorno in panchina e potrebbe trattarsi di una grande esperienza per il tecnico. Come scrive juvedipendenza.net

Il favoloso mondo di Thiago Motta - Grazie a Walter Veltroni, ex segretario del partito democratico ed ex di altre cose, oggi consulente di Urbano Cairo. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Thiago Motta Real Sociedad