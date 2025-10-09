Thiago Motta Juve l’ex allenatore bianconero torna in panchina? È stato contatto in queste ore da quella società spagnola | le novità

Thiago Motta Juve, l'ex allenatore bianconero può tornare in panchina? È stato contattato in queste ultime ore da un'importante società spagnola. Il futuro di Thiago Motta continua ad essere uno dei nodi centrali del calciomercato tra panchine. L'allenatore italo-brasiliano, che è stato esonerato dalla Juventus lo scorso marzo, è finito nel mirino di una delle società più interessanti della Liga. Secondo quanto rivelato dall'esperto Matteo Moretto, un club spagnolo di primo piano, la cui identità è la Real Sociedad, ha contattato Thiago Motta nelle ultime ore per offrirgli la panchina.

Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, non sarebbe ancora vicino al ritorno in panchina: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da "L'Equipe", avrebbe detto no al Monaco.