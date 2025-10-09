Thiago Motta indiscrezione dalla Francia sull’ex Juve | potrebbe dire no a quella squadra I dettagli

Thiago Motta, importante indiscrezione dalla Francia sull’ex Juve: il tecnico starebbe pensando di declinare la proposta del Monaco. Il futuro di Thiago Motta, tecnico italo-brasiliano ed ex centrocampista di grande livello internazionale, resta uno degli argomenti più interessanti nel panorama degli allenatori liberi. Dopo la conclusione anticipata della sua avventura sulla panchina della Juventus, il suo ritorno in pista non sembra affatto imminente. L’allenatore ha infatti una strategia chiara: attendere il progetto giusto, senza cedere a proposte affrettate, seppur prestigiose. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate in particolare dal noto quotidiano L’Equipe, Thiago Motta avrebbe declinato una recente e importante offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

