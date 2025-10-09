The World' s 50 Best Bar 2025 | il migliore del mondo è Bar Leone di Hong Kong

La diciassettesima edizione della World's 50 Best Bar 2025, tenutasi per la seconda volta in Asia, ad Hong Kong, ha incoronato Bar Leone dell’italiano Lorenzo Antinori (ad Hong Kong). Nei primi 50 conferme per Roma, Firenze e Milano. Ecco com’è andata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

