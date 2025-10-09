The Space Cinema Napoli | il 28 ottobre l’anteprima di Io sono Rosa Ricci con la presenza in sala di Maria Esposito

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre, presso il The Space Cinema Napoli, sarà possibile vedere in anteprima il nuovo film di Lydia Patitucci, “Io Sono Rosa Ricci”, prequel della serie TV di grande successo “Mare Fuori”.L’appuntamento è fissato per le ore 20:30.Prima dello spettacolo, l’attrice protagonista Maria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

