The Sound Post Il debutto di un violino | concerto speciale che unisce anche artigianato e collaborazione internazionale

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre si terrà al Flaiano il concertoThe Sound Post. Il debutto di un violino”, un evento speciale che unisce musica, artigianato e collaborazione internazionale, presentato dall’associazione Identità Musicali.Protagonista della serata sarà un violino costruito appositamente per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sound - post

Cerca Video su questo argomento: The Sound Post Debutto