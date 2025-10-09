THE NEXT THREE DAYS Canale 20 ore 21.10. Con Russell Crowe, Olivia Wide e Liam Neeson. Regia di Paul Haggis. Produzione Usa 2010. Durata. 2 ore LA TRAMA Una donna è accusata dell'omicidio di una collega. Per tre anni è indagata, processata, imprigionata. Il marito si convince che se non la libera non la vedrà più. Comincia a progettare l'evasione, ma non è facile (non è un uomo d'azione ma un tranquillo professore di letteratura). Chiede persino la consulenza di un noto specialista in fughe. Che gli chiede: "Cosa sei disposto a fare? Anche a uccidere secondini bravi padri di famiglia?". L'uomo è disposto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "The next three days", la regia di Paul Haggis ne fa un thriller avvincente