The Left e Patrioti non si accordano | ampiamente bocciate le due mozione contro von der Leyen

Ilfoglio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Parlamento europeo non c'è accordo tra le due estremità dell'emiciclo. Questa mattina l'aula discuteva due mozioni di sfiducia nei confronti della presidente della Commissione Ursula von.

Da Left e Patrioti arriva l’avviso di sfratto per Ursula. Depositate due mozioni di sfiducia per la morbidezza con Netanyahu e le tante promesse mancate

