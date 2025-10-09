The Cage venerdì 10 ottobre concerto della Rino Gaetano Band

Venerdì 10 ottobre, sul palco del The Cage, salirà la Rino Gaetano Band, il gruppo ufficiale fondato nel 1999 dalla sorella Anna e guidato da Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, voce e chitarra di un progetto che da più di vent’anni porta in giro l’anima libera e ribelle di Rino. Accanto a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Tra le poche certezze che ho nella vita c’è che questi sono gli oggetti più ambiti a The Cage Dal lunedì al venerdì alle 20.35 sul Nove potete averne la conferma. - facebook.com Vai su Facebook

Come sta andando The Cage di Amadeus su Nove? I dati Auditel dei primi 10 giorni di programma - Quinto programma stagionale su Nove per Amadeus, partito con il super traino di Sinner ma rapidamente attestatosi su numeri che confermano le difficoltà dell'ex volto Rai sull'ultimo canale del ... Da movieplayer.it

