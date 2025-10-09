The Cage sabato 11 ottobre il live di Dj Gruff
Sabato 11 ottobre sul palco del The Cage salirà DJ Gruff. Turntablist, dj, beatmaker, rapper e produttore, Gruff è la dimostrazione vivente che l'hip-hop non è mai stato solo musica.Il volto dietro ai piatti è quello di Sandro Orrù, classe 1968: comincia col rap nei primi anni '80, quando in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
