The Buccaneers tornerà con la stagione 3 | Apple TV+ annuncia il rinnovo
La serie ispirata al romanzo di Edith Wharton ha ottenuto ufficialmente l'approvazione necessaria a produrre nuovi episodi. Apple TV+ ha annunciato ufficialmente che la serie The Buccaneers ritornerà con gli episodi della stagione 3: la serie dramedy prodotta da The Forge ha infatti ottenuto il rinnovo. Il progetto si ispira al romanzo, rimasto incompiuto, scritto dall'autrice Edith Wharton, vincitrice del premio Pulitzer, ed è stato apprezzato per la sua prospettiva moderna e fresca al genere del dramma storico, oltre ad avere un approccio femminista molto Le dichiarazioni sul rinnovo La creatrice della serie The Buccaneers, Katherine Jakeaways, ha dichiarato: "Non potremmo essere più felici di allacciare i nostri corsetti, indossare i nostri abiti da ballo e correre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
