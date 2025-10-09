The Brass Group oltre 1.400 gli abbonamenti già sottoscritti per la nuova stagione concertistica
La musica jazz conquista Palermo: a pochi giorni dalla apertura della campagna abbonamenti, sono ben 1400 gli abbonamenti già sottoscritti per la nuova stagione concertistica Brass in Jazz 20252026 della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, un risultato straordinario che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Vito Giordano è il maître à penser di questa produzione del Brass Group, "Hollywood movies", che domenica conclude il festival Palermo Classica nel cortile Abatelli dello Steri (ore 21,30, biglietti da 16 euro)". Di Gigi Razete
