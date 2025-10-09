Thank You Mr President! Trump è arrivato all’accordo ma è una strada in salita

Non è una strada in discesa verso la pace quella imboccata quando, nella notte, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che a Sharm el-Sheikh l’accordo di pace era stato raggiunto. Trump può rivendicare di essere stato il motore che, con il supporto degli Stati arabi e islamici, ha portato a questo primo risultato. Gliene va dato atto. L’accordo raggiunto sorprende? Non molto, se qualche giorno fa Papa Leone XIV si era tetto pubblicamente ottimista. Trump ha fatto a suo modo, giocando su vari tavoli, minacciando catastrofi, e anche lo stesso Netanyahu. Non lo sapremo mai, ma al controverso – a dir poco – premier israeliano, deve aver detto “falla finita”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

