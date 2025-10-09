TH Group Peroglio Longhin | crescita sopra 20% ultima stagione

Rimini, 9 ott. (askanews) - TH Group ha registrato una crescita sopra il 20% nell'ultima stagione con performance positive in tutti i segmenti - montagna, mare ed estero - mentre per l'inverno in corso le vendite sono già al 60-70% con previsioni di crescita a due cifre. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin a margine della presentazione della nuova identità del gruppo al Ttg di Rimini. "L'ultima stagione per TH è andata molto bene. Abbiamo fatto una crescita sopra il 20% con una crescita in tutti i segmenti, montagna, mare, anche l'estero con Marsa Alam - ha spiegato Peroglio Longhin -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

