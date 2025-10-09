Tg Green 9 ottobre – Riparte il nucleare in Italia
Il via libera del ddl Nucleare da parte del Consiglio dei ministri, la crescita continua tra monopattini e biciclette della domanda di mobilità in sharing nelle città, la pubblicazione del Gse dedicata alle prime Linee guida per la decarbonizzazione. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: green - ottobre
Green Moon Comics: in arrivo a ottobre il primo numero di Burton
Green Moon Comics – “Burton #1” in uscita il 15 ottobre il primo numero del seriale
Rivoluzione Caar, a ottobre aprono i cantieri. "Nuovi fabbricati e impianti green, il polo ittico presto realtà"
Segnatevi la data! Massa Green - la festa del "buon vivere" la città sabato 18 ottobre nel centro storico di Massa. Tutte le iniziative sono gratuite. Anticipa l'evento ? la mostra diffusa nelle vetrine del centro storico dal 17 ottobre al 20 ottobre: ' - facebook.com Vai su Facebook
Nel #TgAmbiente del 7 ottobre parliamo dell'approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di legge per la delega al Governo in materia di energia nucleare #biodiversità #rinnovabili #sostenibilità #greenplanner #ambiente - X Vai su X
Oroscopo del 9 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri - Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell ... Come scrive tg24.sky.it