Tg Green 9 ottobre – Riparte il nucleare in Italia

9 ott 2025

Il via libera del ddl Nucleare da parte del Consiglio dei ministri, la crescita continua tra monopattini e biciclette della domanda di mobilità in sharing nelle città, la pubblicazione del Gse dedicata alle prime Linee guida per la decarbonizzazione. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

