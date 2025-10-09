Mentre il Campidoglio insegue il sogno del Tevere balneabile entro cinque anni, inizia a prendere forma il progetto della Regione Lazio per rendere il «Biondo» navigabile. Come anticipato da Il Tempo, alla base dell'operazione c'è l'ipotesi di dare vita a «un canale di navigazione discontinuo e costituito da più tratte», tenendo conto sia della morfologia del fiume che dei limiti ingegneristici e urbanistici, e sono già state individuate le prime, possibili quattro sezioni navigabili, dal litorale a Castel Giubileo. Un disegno di cui ieri sono stati forniti maggiori dettagli durante il convegno «Tevere, via navigabile», che si è tenuto nella sede WeGil, a Trastevere, alla presenza dell'assessore regionale al Demanio, Fabrizio Ghera, che sta gestendo il dossier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tevere navigabile, ecco le quattro tratte individuate dalla Regione