Tevere Ghera | Regione al lavoro per verificare il progetto di navigabilità

Cdn.ilfaroonline.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ottobre 2025 – La valorizzazione e la “vivibilità” del Tevere è un tema che riveste un’importanza cruciale per la Giunta regionale, sia per il rilancio socioeconomico del territorio che per accogliere le richieste dei cittadini che vogliono un fiume sempre più fruibile. È questo il messaggio lanciato dal convegno organizzato ieri presso la sede del WeGil dall’assessorato alla Mobilità e Tutela del Territorio e Demanio della Regione Lazio in occasione della settimana del Tevere Day. Tevere: strategie integrate per ambiente, cultura e mobilità blu L’incontro dal titolo “Il Tevere, via navigabile ” ha visto confrontarsi associazioni ed esperti che lavorano sul fiume della Capitale da anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tevere - ghera

tevere ghera regione lavoroTevere, Ghera: “Regione al lavoro per verificare il progetto di navigabilità” - L'incontro dal titolo "Il Tevere, via navigabile" ha visto confrontarsi associazioni ed esperti che lavorano sul fiume della Capitale da anni ... Come scrive ilfaroonline.it

tevere ghera regione lavoro"Tevere navigabile". Il piano della Regione Lazio per il fiume - Mentre il Campidoglio rilancia il sogno del Tevere balneabile (addirittura entro cinque anni, secondo il sindaco Gualtieri) in Regione si comincia a ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Tevere Ghera Regione Lavoro