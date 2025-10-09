Tevere Ghera | Regione al lavoro per verificare il progetto di navigabilità
Roma, 9 ottobre 2025 – La valorizzazione e la “vivibilità” del Tevere è un tema che riveste un’importanza cruciale per la Giunta regionale, sia per il rilancio socioeconomico del territorio che per accogliere le richieste dei cittadini che vogliono un fiume sempre più fruibile. È questo il messaggio lanciato dal convegno organizzato ieri presso la sede del WeGil dall’assessorato alla Mobilità e Tutela del Territorio e Demanio della Regione Lazio in occasione della settimana del Tevere Day. Tevere: strategie integrate per ambiente, cultura e mobilità blu L’incontro dal titolo “Il Tevere, via navigabile ” ha visto confrontarsi associazioni ed esperti che lavorano sul fiume della Capitale da anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
