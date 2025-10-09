Tevere Ecoitaliasolidale | Continuiamo a proporre l’intero fiume patrimonio Unesco

Fiumicino, 9 ottobre 2025 – In occasione del Convegno-studio “I tavoli del Mare” ( leggi qui ) che si è svolto in questi giorni a Fiumicino, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, format ideato da “ilfaroonline”, con la conclusione dei Lavori del Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci ha partecipato anche l’Associazione Ecoitaliasolidale con il presidente Piergiorgio Benvenuti ed il vicepresidente Fabio Rosati evidenziando l’emergenza ambientale che colpisce uno dei mari più importanti e fragili del pianeta. Il Mediterraneo si scalda più velocemente del resto del pianeta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it