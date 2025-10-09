Testo e significato di Io sono il viaggio Caparezza è pronto a ripartire con la sua musica

Io sono il viaggio è il primo singolo di Orbit Orbit, il nono album in studio di Caparezza, che verrà presentato dal 30 ottobre al 1° novembre al Lucca Comics & Games. Qui il testo e il significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

