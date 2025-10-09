Test Svezia per l' U21 Baldini Voglio giocatori liberi di esprimersi

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camarda "Non mi sento un predestinato, voglio arrivare in alto" BAGNO DI ROMAGNA - Un gruppo forte, coeso, con grande qualità e con tanta voglia di divertirsi insieme. Silvio Baldini ha solo belle parole per i ragazzi dell'Under 21, chiamati a scendere in campo domani sera allo stadio "Dino Manuzzi". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

test svezia per l u21 baldini voglio giocatori liberi di esprimersi

© Ilgiornaleditalia.it - Test Svezia per l'U21, Baldini "Voglio giocatori liberi di esprimersi"

In questa notizia si parla di: test - svezia

test svezia u21 baldiniTest Svezia per l'U21, Baldini "Voglio giocatori liberi di esprimersi" - Silvio Baldini ha solo belle parole per i ragazzi dell'Under 21, chiamati a scendere in campo do ... Scrive msn.com

test svezia u21 baldiniItalia U21, Baldini: "Il problema più grande è chi mandare in tribuna, nessuno lo meriterebbe" - Alla vigilia della sfida di qualificazione contro la Svezia, in programma domani sera al Dino Manuzzi di Cesena, il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha voluto ... Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Test Svezia U21 Baldini