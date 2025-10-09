Terza corsia siamo in attesa che avanzi l’iter per gli espropri
Scorre nel territorio del comune di Poggio Renatico l’autostrada A13, serpentone di camion che si tallonano nell’odore acre dei freni. "Siamo più che favorevoli al progresso, alla terza corsia ", dicono cittadini e agricoltori. "Ma chiediamo tempi certi, assicurazioni", riprendono. Tempi che hanno avuto nei mesi scorsi un’accelerazione e poi un rallentamento. "Hanno mappato la zona, gli appezzamenti. In alcuni terreni, parliamo di spazi ridotti, sono stati collocati dei mezzi. Ma l’iter per gli espropri non è avanzato, quantomeno ai nostri agricoltori non sono arrivate richieste in questo senso", ad occuparsi delle aziende agricole ’toccate’ dagli espropri per conto di Coldiretti è Alessandro Ballarini, un agronomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: terza - corsia
La terza corsia della A4 San Donà di Piave e Portogruaro sarà completata
Rete viaria in Toscana e terza corsia tra Incisa e Valdarno. Attacca il consigliere regionale Elisa Tozzi
Terza corsia, lettera ad Autostrade: "Servono tempi certi sulle opere"
Terza corsia sulla Statale 36, territorio al lavoro Camera di Commercio pronta a finanziare studio di prefattibilità. Obiettivo è presentare una proposta dettagliata per l’aggiornamento del contratto di programma tra Anas, Mit e Regione Lombardia. #laprovinciau - facebook.com Vai su Facebook
Cna Fita chiede cantieri nei festivi e chiarezza su terza corsia. Autotrasporto nel Piceno, disagi in A14 dopo ripresa dei lavori #ANSA - X Vai su X
"Terza corsia, siamo in attesa che avanzi l’iter per gli espropri" - Scorre nel territorio del comune di Poggio Renatico l’autostrada A13, serpentone di camion che si tallonano nell’odore acre dei ... Come scrive msn.com
Terza corsia e ritardi, l’ira del sindaco di Pesaro: «Autostradae non avvia le opere previste, rischiamo di pagare noi i costi più alti» - PESARO «Ritardi delle opere accessorie alla terza corsia, così si rischia di aumentare i costi e di imputarli al Comune». corriereadriatico.it scrive