Scorre nel territorio del comune di Poggio Renatico l’autostrada A13, serpentone di camion che si tallonano nell’odore acre dei freni. "Siamo più che favorevoli al progresso, alla terza corsia ", dicono cittadini e agricoltori. "Ma chiediamo tempi certi, assicurazioni", riprendono. Tempi che hanno avuto nei mesi scorsi un’accelerazione e poi un rallentamento. "Hanno mappato la zona, gli appezzamenti. In alcuni terreni, parliamo di spazi ridotti, sono stati collocati dei mezzi. Ma l’iter per gli espropri non è avanzato, quantomeno ai nostri agricoltori non sono arrivate richieste in questo senso", ad occuparsi delle aziende agricole ’toccate’ dagli espropri per conto di Coldiretti è Alessandro Ballarini, un agronomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Terza corsia, siamo in attesa che avanzi l’iter per gli espropri"