Terribile incidente in provincia di Trento | furgone tampona tir Morto Patrick Magnano era conosciuto nel Pinerolese

Era conosciuto in tutto il basso Pinerolese Patrick Magnano, il 39enne dipendente di una ditta che si occupa di forniture per negozi che è morto in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, sull'autostrada Modena-Brennero all'altezza dello svincolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Terribile incidente in provincia di Trento: furgone tampona tir. Morto Patrick Magnano, era conosciuto nel Pinerolese - L'uomo si era trasferito una decina di anni fa ed era in trasferta di lavoro, il padre è uno stimato fotografo ... torinotoday.it scrive

Doppio tragico incidente in A22, le vittime sono Lea Oberleiter Paris di 22 anni e Patrick Magnano di 39 anni. Giornata terribile in autostrada - Sono Lea Oberleiter Paris, 22enne di Merano, e Patrick Magnano, di 39 anni residente in provincia di Cuneo, le vittime del doppio tragico incidente sull'Autostrada (Qui articolo). Da ildolomiti.it