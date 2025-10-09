Terribile incidente in campo per il giocatore della nazionale | é a rischio paralisi

– Durante una gara del campionato di seconda divisione cinese, si sono vissuti momenti di autentico sgomento per un grave incidente che ha coinvolto Samuel Asamoah, centrocampista togolese del Guangxi Pingguo e punto fermo della Nazionale del Togo. L’atleta, impegnato in un’azione di gioco intensa, è stato protagonista di uno scontro che lo ha portato a cadere rovinosamente fuori dal campo, urtando in modo violento la testa contro un cartellone pubblicitario a LED collocato a ridosso della linea laterale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

