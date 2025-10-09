Terribile incidente a Piobesi Torinese | scontro tra camion e trattore morto agricoltore sbalzato e poi schiacciato

Un agricoltore è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, schiacciato da un trattore in un campo di via del Mare a Piobesi Torinese. Si è trattato di un incidente stradale, in quanto il mezzo agricolo si era scontrato con un camion.  Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

