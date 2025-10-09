Milano, 9 ott. (askanews) - L'Unione Europea è "preoccupata" per i nuovi controlli sulle esportazioni di tecnologie basate sulle terre rare imposti dalla Cina, ha affermato Olof Gill, portavoce della Commissione Europea. "La Commissione si aspetta che la Cina agisca come un partner affidabile", ha aggiunto durante un discorso a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terre rare: l'UE preoccupata per le restrizioni annunciate da Pechino