Terre rare | l' UE preoccupata per le restrizioni annunciate da Pechino

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 9 ott. (askanews) - L'Unione Europea è "preoccupata" per i nuovi controlli sulle esportazioni di tecnologie basate sulle terre rare imposti dalla Cina, ha affermato Olof Gill, portavoce della Commissione Europea. "La Commissione si aspetta che la Cina agisca come un partner affidabile", ha aggiunto durante un discorso a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

