Terre rare | l' UE preoccupata per le restrizioni annunciate da Pechino
Milano, 9 ott. (askanews) - L'Unione Europea è "preoccupata" per i nuovi controlli sulle esportazioni di tecnologie basate sulle terre rare imposti dalla Cina, ha affermato Olof Gill, portavoce della Commissione Europea. "La Commissione si aspetta che la Cina agisca come un partner affidabile", ha aggiunto durante un discorso a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: terre - rare
Un progetto spin-off di Ca' Foscari sviluppa materiali alternativi alle terre rare
Cappio finanziario sulle terre rare
A cosa mira la grande strategia cinese sulle terre rare
La Cina ha introdotto nuove limitazioni alle esportazioni di terre rare - X Vai su X
Cina: rafforzamento controllo esportazione terre rare, ma anche agevolazione licenze Nella mattinata del 9 ottobre il portavoce del Ministero cinese del Commercio ha risposto alle domande dei media sul rafforzamento del controllo alle esportazioni delle terre - facebook.com Vai su Facebook
Stretta della Cina sull’export di terre rare, l’Ue: «Siamo preoccupati» - L’Unione europea ha espresso forte preoccupazione per la decisione di Pechino di irrigidire le regole sulle esportazioni di terre rare e sulle tecnologie a esse collegate. Secondo msn.com
Cina, stretta su export terre rare e tecnologie correlate - Pechino stringe il controllo sull'export di terre rare e tecnologie correlate, alimentando le tensioni con Washington. Riporta ilsole24ore.com