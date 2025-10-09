Terranuova senza guida Stangata a Becattini
Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Terranuova Traiana. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso l’organo di giustizia sportiva, ha comminato una squalifica per quattro gare effettive all’allenatore dei biancorossi Marco Becattini. La motivazione espressa nel comunicato ufficiale della Lnd è "per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale". Fatale, dopo la prima ammonizione, l’espulsione rimediata dal trainer nel secondo tempo di Terranuova-Sansepolcro, derby a reti bianche. Si prospetta quindi una lunga assenza dalla panchina per il tecnico figlinese, che dovrà assistere alle prossime partite dalla tribuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
