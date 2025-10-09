Terra di Lavoro Wines | i vini casertani protagonisti della tre giorni alla Reggia

I vini di Terra di Lavoro saranno protagonisti, da sabato 11 a lunedì 13 ottobre, di Terra di Lavoro Wines, la manifestazione, giunta alla quarta edizione, promossa dal Consorzio Tutela Vini Caserta Vitica e dalla Reggia di Caserta. E sarà proprio la Sala Terra di Lavoro e il Cortile della Reggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

