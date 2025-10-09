Terra d’Arneo un nuovo centro per documentare la cultura vitivinicola

SALICE SALENTINO – Un centro per interpretare e documentare la cultura vitivinicola nella terra d’Arneo: è stato firmato nella giornata di ieri, a Salice Salentino, il protocollo d’intesa per la gestione dell’istituendo centro che sorgerà nella storica sede dell’immobile "Frassanito", in via. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

