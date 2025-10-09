Terni sequestrati 600 chili di prodotti a base di funghi e tartufi | operazione di prevenzione del botulismo alimentare

Ternitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una operazione congiunta che ha impegnato i carabinieri del Nas di Perugia ed il personale veterinario dell’azienda Usl Umbria 2. Gli operanti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, hanno portato a termine un intervento ispettivo in uno stabilimento di produzione di conserve vegetali a Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - sequestrati

terni sequestrati 600 chiliRischio botulino: sequestrati 600 chili di semilavorati tra funghi e tartufi - I prodotti erano privi di tracciabilità. Riporta msn.com

Rischio botulino nelle conserve: sequestrati 600 chili di prodotti - In un’azienda di produzione di conserve vegetali a Terni sono stati sequestrati circa 600 chili di prodotti. Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Sequestrati 600 Chili