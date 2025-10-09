Terapia antibiotica domiciliare a Livorno l' incontro organizzato dal primario Spartaco Sani

Si terrà sabato 11 ottobre, nella Sala Convegni Cna di Livorno in via Martin Luther King 13, a partire dalle 8.30 fino alle 13.30, l'evento formativo dal titolo "La terapia antibiotica domiciliare", promosso dall'Azienda USL Toscana nord ovest con responsabile scientifico Spartaco Sani, direttore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

