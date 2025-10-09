Tentato furto in due negozi con martello e scalpello | Carabinieri arrestano un uomo

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Castel Bolognese hanno arrestato un italiano di origine brasiliane che avrebbe tentato di forzare le saracinesche in due negozi del centro cittadino con l’intento di rubare. L’uomo infatti, già noto dai militari per i suoi trascorsi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

