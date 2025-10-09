Tenta ripetutamente di investire un ragazzo dopo la discoteca Individuato l' autista | è un 18enne Non c' è un motivo è agghiacciante

TREVISO - Era un diciottenne di Ponzano alla guida della Mini che nella notte tra sabato e domenica ha tentato di investire un ventenne a piedi, di ritorno verso casa da una discoteca in zona. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Tenta ripetutamente di investire un ragazzo dopo la discoteca. Individuato l'autista: è un 18enne. «Non c'è un motivo, è agghiacciante»

In questa notizia si parla di: tenta - ripetutamente

GROTTAGLIE- ARMATO DI 2 COLTELLI TENTA DI AGGREDIRE IL PADRE E I POLIZIOTTI: ARRESTATO 33ENNE. La Polizia di Stato ha arrestato un grottagliese di 33 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, resis - facebook.com Vai su Facebook

Tenta ripetutamente di investire un ragazzo dopo la discoteca. Individuato l'autista: è un 18enne. «Non c'è un motivo, è agghiacciante» - Era un diciottenne di Ponzano alla guida della Mini che nella notte tra sabato e domenica ha tentato di investire un ventenne a piedi, di ritorno verso casa da una discoteca in ... Scrive ilgazzettino.it

Tenta di investire un 20enne con l'auto dopo la serata in discoteca, poi scappa. L'appello: «Chi ha visto qualcosa lo segnali» - 40 della notte tra sabato e domenica: un ragazzo trevigiano di vent'anni stava rientrando a ... Riporta ilgazzettino.it