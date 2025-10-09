Tenta ripetutamente di investire un ragazzo dopo la discoteca Individuato l' autista | è un 18enne Non c' è un motivo è agghiacciante

TREVISO - Era un diciottenne di Ponzano alla guida della Mini che nella notte tra sabato e domenica ha tentato di investire un ventenne a piedi, di ritorno verso casa da una discoteca in zona. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

