Tenta di rubare una fioriera smascherato dai carabinieri
Una fioriera in plastica del valore di pochi euro è costata cara ad un uomo che nell'oscurità ha tentato di rubare. Sfortuna per lui durante l'atto predatorio si è imbattuto in una gazzella che l'ha fermato, identificato e perquisito. I carabinieri della stazione di Battaglia Terme hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: tenta - rubare
Tenta di rubare un prezioso violino: scoperta 37enne. In salvo uno strumento da diecimila euro
Tenta di rubare la borsa di una donna nel dehor di un bar del centro, scoppia il parapiglia
Tenta di rubare un’auto, ma arrivano i carabinieri: il complice lo molla, lui arrestato
Cento, tenta di rubare nuovamente in un supermercato - X Vai su X
Tenta di rubare una borsa, arrestato per tentata rapina e lesioni personali. I fatti la notte scorsa a Trento sud. Vittima una ragazza, il ladro bloccato dagli amici della giovane e dalle volanti - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di rubare una fioriera, smascherato dai carabinieri - Ieri sera 8 ottobre i militari dell'Arma hanno denunciato un uomo di 61 anni di Albignasego sorpreso nella zona industriale di Due Carrare a commettere il furto all'esterno di un vecchio ristorante ... Da padovaoggi.it