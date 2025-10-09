Tenta di rubare una fioriera smascherato dai carabinieri

Una fioriera in plastica del valore di pochi euro è costata cara ad un uomo che nell'oscurità ha tentato di rubare. Sfortuna per lui durante l'atto predatorio si è imbattuto in una gazzella che l'ha fermato, identificato e perquisito. I carabinieri della stazione di Battaglia Terme hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Tenta di rubare una fioriera, smascherato dai carabinieri - Ieri sera 8 ottobre i militari dell'Arma hanno denunciato un uomo di 61 anni di Albignasego sorpreso nella zona industriale di Due Carrare a commettere il furto all'esterno di un vecchio ristorante ... Da padovaoggi.it

