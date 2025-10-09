Tennistavolo rifinitura a Terni per gli azzurri in vista degli Europei di Zadar

Ternitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campionati europei a squadre di tennistavolo a Zadar, in Croazia, sono sempre più vicini. Alla Dvorana Krešimira Cosica le gare, che si svolgeranno da domenica 12 a domenica 19 ottobre, vedranno scendere in campo entrambe le squadre azzurre, che stanno ultimando gli stage di preparazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennistavolo - rifinitura

Manchester City-Napoli, la rifinitura degli azzurri a Castel Volturno - Solo 15 minuti aperti alla stampa, ma che fanno capire tanto: il Napoli di Conte è pronto per la trasferta di Manchester. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tennistavolo Rifinitura Terni Azzurri