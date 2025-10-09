Tennis ecco il trailer di Six Kings Slam
In onda su Netflix. È disponibile il trailer di Six Kings Slam, l’attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto live solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno assistere a incontri spettacolari tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, e Stefanos Tsitsipas. Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana). Di seguito il calendario: Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE). 🔗 Leggi su 361magazine.com
