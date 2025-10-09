Tennis and Friends | la prevenzione torna protagonista al Foro Italico
Dopo il grande successo della tappa torinese di settembre, dove sono stati effettuati 22mila screening e visite, Tennis and Friends-Salute e Sport torna a Roma per la Main Edition del quindicesimo anno. L’appuntamento è al Foro Italico, dal 10 al 12 ottobre, per un weekend all’insegna della prevenzione gratuita e del divertimento, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di uno stile di vita sano e di una pratica sportiva regolare. Come da tradizione, la prima giornata di venerdì 10 ottobre sarà dedicata al “Progetto scuole”. Oltre diecimila studenti di Roma e Lazio, di ogni ordine e grado, sono attesi al Foro Italico per l’apertura, alla presenza delle autorità. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: tennis - friends
Racchette, vip e screening gratuiti: a Torino arriva la tre giorni di "Tennis and Friends"
"Tennis and friends-salute e sport": da Sonego a Chiellini, quante stelle a Torino
Tennis & Friends accende Torino: affluenza record e screening gratuiti con i big dello sport
Tennis and Friends - Salute e Sport XV Edizione. Salute e sport - Con visite mediche, sport e intrattenimento. Roma al Foro Italico dal 10 al 12 ottobre 2025. https://tennisandfriends.it - X Vai su X
Gli IFO a Tennis and Friends 2025! Anche quest’anno saremo al Foro Italico di Roma, l’11 e 12 ottobre, per la 15ª edizione di Tennis and Friends – Main Edition, l’evento che unisce sport, salute, solidarietà e spettacolo. Nel Villaggio della Salute (ore 10-1 - facebook.com Vai su Facebook
Tennis and Friends, la prevenzione torna protagonista al Foro Italico di Roma - Dopo il grande successo della tappa torinese di settembre, dove sono stati effettuati 22mila screening e visite, Tennis and Friends- Segnala adnkronos.com
Formazione: Università Europea di Roma al Foro Italico come partner di “Tennis and Friends” con uno stand dedicato all’orientamento - L’Università Europea di Roma (Uer) sarà presente al Foro Italico di Roma come partner all’edizione 2025 di “Tennis and Friends – La prevenzione scende in campo”, in programma al Foro Italico di Roma d ... Da agensir.it