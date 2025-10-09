Tennis and Friends | la prevenzione torna protagonista al Foro Italico

Dopo il grande successo della tappa torinese di settembre, dove sono stati effettuati 22mila screening e visite, Tennis and Friends-Salute e Sport torna a Roma per la Main Edition del quindicesimo anno. L’appuntamento è al Foro Italico, dal 10 al 12 ottobre, per un weekend all’insegna della prevenzione gratuita e del divertimento, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di uno stile di vita sano e di una pratica sportiva regolare. Come da tradizione, la prima giornata di venerdì 10 ottobre sarà dedicata al “Progetto scuole”. Oltre diecimila studenti di Roma e Lazio, di ogni ordine e grado, sono attesi al Foro Italico per l’apertura, alla presenza delle autorità. 🔗 Leggi su Funweek.it