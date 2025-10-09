Tendenze trucco autunno 2025 | cosa scelgono star e principesse

Sono le star le interpreti ideali delle tendenze trucco autunno 2025. Tra sfilate, red carpet e social, attrici e modelle mostrano come indossare al meglio i colori di stagione su occhi, labbra e unghie, tra grandi certezze in fatto di colori e texture e qualche sorpresa. Tendenze trucco autunno 2025: marrone-mania come Alexandra di Hannover e Olivia Palermo. Resistono, e non potrebbe essere altrimenti, le labbra nei colori più intensi. L’autunno 2025 è indubbiamente la stagione dei marroni, con texture ricche e fredde, che esaltano ogni incarnato e regalano un tocco deciso al beauty look, come ha dimostrato la principessa Alexandra di Hannover all’ultima sfilata milanese di Tod’s. 🔗 Leggi su Amica.it

