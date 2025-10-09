Temptation Island Mirco e Alessia si sono lasciati | spunta un riavvicinamento con Giulia

Dopo settimane di indiscrezioni, Alessia Sagripanti conferma la rottura con Mirco Rossi. L'ex tentatrice spiega che la decisione è stata sofferta ma inevitabile. Intanto si parla di un riavvicinamento con Giulia Duranti. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Alessia Sagripanti e Mirco Rossi si sono lasciati. La coppia, nata sotto i riflettori di Temptation Island, ha deciso di prendere strade diverse dopo un periodo di crisi che i fan avevano già intuito da tempo. Nel frattempo lui si sarebbe riavvicinato alla sua ex Giulia. Alessia Sagripanti conferma la fine della storia con Mirco Rossi "Abbiamo vissuto la cosa con molta discrezione, è stato un periodo complicato per entrambi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

