Temptation Island Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi | ' ' L’ho bloccato' '

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Ilardo ha deciso di bloccare Rosario Guglielmi sui social. Ecco cosa ha rivelato l’ex protagonista di Temptation Island. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

temptation island lucia ilardo fa una rivelazione su rosario guglielmi l8217ho bloccato

© Comingsoon.it - Temptation Island, Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi: ''L’ho bloccato''

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Temptation Island 2025, svelati i cachet di coppie e tentatori: quanto guadagnano

temptation island lucia ilardoTemptation Island, Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi: ''L’ho bloccato'' - Lucia Ilardo ha deciso di bloccare Rosario Guglielmi sui social. Riporta comingsoon.it

Temptation Island, Lucia Ilardo sorprende: “Ho deciso di bloccare qualsiasi account di Rosario, non sono pazza, un giorno…” - Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi probabilmente stanno facendo parlare di loro più adesso che durante tutto il loro percorso a Temptation Isla ... Secondo isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Lucia Ilardo